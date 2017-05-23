Теодорчика назвали лучшим бомбардиром бельгийского чемпионата

Так, экс-игрок "Динамо" Л.Теодорчик, играющий отныне в составе "Андерлехта", после подведенных итогов одного последнего сезона был назван наилучшим бомбардиром бельгийского чемпионата. Про это передали в ua-football.

Поляк также вскоре за свои заслуги получил приз - "Золотой бык", что согласно традиции дарится наилучшему бомбардиру чемпионата данного государства. В 30-ти последних играх Теодорчик 22 раза смог забить гол, хотя ему ни разу не было доверено пробить пенальти.

Как сообщал УРА-Информ, весной нынешнего года Теодорчик был выкуплен у Динамо клубом из Бельгии "Андерлехт".