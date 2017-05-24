Бавария" сделала "Арсеналу" предложение по Санчесу

Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы Санчеса, ведет в Мюнхене переговоры с немецким клубом о возможном трансфере игрока.

Кроме того, "Бавария" готова предложить "Арсеналу" за футболиств 58 млн евро, а самому игроку - зарплату 13 млн евро за сезон.

Стоить отметить, что что на 60% больше, чем чилиец получает в лондонском клубе.

В текущем сезоне Алексис занял третье место в споре бомбардиров АПЛ, отметившись 24 забитыми мячами.

Также на счету Санчеса 10 результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона. Так, субботний матч чемпионата Германии против Фрайбурга станет для вратаря последним в карьере.