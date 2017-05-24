10:58 24.05.2017 | Футбол | Новости
100166453:labazovych

Бавария" сделала "Арсеналу" предложение по Санчесу

Футбольный клуб "Бавария" по-прежнему намерена усилить свой состав форвардом Арсенала Алексисом Санчесом.

Бавария

Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы Санчеса, ведет в Мюнхене переговоры с немецким клубом о возможном трансфере игрока.

Кроме того, "Бавария" готова предложить "Арсеналу" за футболиств 58 млн евро, а самому игроку - зарплату 13 млн евро за сезон.

Стоить отметить, что что на 60% больше, чем чилиец получает в лондонском клубе.

В текущем сезоне Алексис занял третье место в споре бомбардиров АПЛ, отметившись 24 забитыми мячами.

Также на счету Санчеса 10 результативных передач. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона. Так, субботний матч чемпионата Германии против Фрайбурга станет для вратаря последним в карьере.


Читайте также:

  • Пресс-служба МИД Украины сообщает, что по состоянию на 20 апреля с места аварии сухогруза "Герои Арсенала" поднято 4 человека. Трое погибших и один живой.

  • Пятого ноября "Бавария" выйдет в матче с "Хоффенхаймом" на поле в форме, изготовленной из переработанных пластиковых отходов.

  • Нападающий "Динамо" Лукаш Теодорчик теперь не будет играть в украинском футбольном клубе. С сегодняшнего дня форвард и "Динамо" больше не связывают контракты или какие-то другие официальные документы. Такие сведения, рассказал генеральный менеджер Андерлехта Херман ван Хольсбек о деталях выкупа Теодорчика.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив