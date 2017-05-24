18:15 24.05.2017 | Спорт | Новости
100166476:nastia

Финал Лиги Европы пройдет сегодня в Стокгольме

Официальный сайт УЕФА сообщает, что сегодня "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА, который состоится на "Френдс Арене" в Стокгольме.

Финал Лиги Европы пройдет сегодня в Стокгольме

В сообщении говорится, что для команд данная встреча окажется пятой очной ставкой в турнирах УЕФА.

Примечательно то, что на сегодняшний день теоретические шансы на победы у команд равны. Ведь в предыдущих четырех поединках каждая команда получила по две победы.

Последнее противостояние команд проходило в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2011/12.

Однако важно отметить то, что "МЮ" после стамбульского поражения от "Фенербахче" (1:2) на групповом этапе этого розыгрыша не проигрывает в 10 еврокубковых матчах подряд - 7 побед и 3 ничьи.

"Аякс", в свою очередь, не может выиграть в шести гостевых еврокубковых матчах подряд: по трем ничьими пошли три поражения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский футбольный клуб Шахтер попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Такое произошло впервые в истории футбола.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив