УЕФА сделал заявление о безопасности на финале Лиги Европы

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сейчас в УЕФА нет информации, которая позволит считать, что финалу Лиги Европы в Стокгольме угрожают какие-либо атаки.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций в течение многих месяцев активно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, и с самого начала был учтен риск терроризма.

Кроме того, после атак в Стокгольме в апреле прошлого года был осуществлен ряд дополнительных мер безопасности.

В связи с жесткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше.

Стоить отметить, что на входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях УЕФА определился с имена бригад арбитров на будущие финальные поединки самых престижных европейских международных турниров.