Андер Эррера признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Как отмечается, этот трофей стал для МЮ третьим в сезоне.

Также известно, что испанской игрок не отметился результативными действиями, однако эксперты оценили его на высшем уровне.

Поскольку, у Эрреру есть желание играть, остроту действий, умение выбрать позицию на поле, а также стремление сделать все ради победы своей команды.

"Это был главный матч сезона. Мы играли так, как подобает великому клубу. Нам противостоял серьезный соперник, но мы сыграли очень разумно", - сказал Эрреру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в финале Лиги Европы УЕФА, который состоится на "Френдс Арене" в Стокгольме.