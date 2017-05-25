13:50 25.05.2017 | Футбол | Новости
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Андер Эррера признан лучшим игроком финала Лиги Европы

УЕФА признал испанского полузащитника Юнайтед Андера Эрреру лучшим игроком финального матча Лиги Европы против Аякса. 

Андер Эррера признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Как отмечается, этот трофей стал для МЮ третьим в сезоне. 

Также известно, что испанской игрок не отметился результативными действиями, однако эксперты оценили его на высшем уровне.

Поскольку, у Эрреру есть желание играть, остроту действий, умение выбрать позицию на поле, а также стремление сделать все ради победы своей команды.

"Это был главный матч сезона. Мы играли так, как подобает великому клубу. Нам противостоял серьезный соперник, но мы сыграли очень разумно", - сказал Эрреру. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в финале Лиги Европы УЕФА, который состоится на "Френдс Арене" в Стокгольме.


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