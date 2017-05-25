"Барселона" интересуется Эррерой

Так, каталонская Барселона сейчас выразила свою заинтересованность в Андере Эррере – отметил тренер Вальверде. Поэтому Барселона намерена пробовать подписать игрока Манчестер Юнайтед уже этим летом – передает Sport.es.

27-летним футболистом очень заинтересовался тренер Вальверде, потому что он и ранее был знаком с этим игроком – еще по игре в Атлетике. А для футболиста, участвовавшего в финале ЛЕ, это станет еще одним плюсом и возможностью. При этом в МЮ не очень стремятся расстаться с ключевым игроком – Моуринью уже просил о продлении контракта.

Как сообщал УРА-Информ, " МЮ" сообщал о готовности отдать за Неймара 200 млн евро.