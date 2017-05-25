15:51 25.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Матч с киевским "Динамо" пропустит капитан "Шахтера"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна пропустит матч с киевским "Динамо" из-за травмы.

Матч с киевским

Такую новость сообщил телеканал Футбол 1.

В сообщении говорится, что хорватский защитник проходит восстановление от старых повреждений и на матч против киевлян не выйдет. Кроме того, сообщается, что капитан горняков может не появиться на поле и до конца текущего сезона, где "Шахтеру" еще предстоит встреча с Александрией.

Напомним, что на счету Срны в текущем розыгрыше УПЛ 23 матча, 1 гол и 9 результативных передач.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский футбольный клуб "Шахтер" попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Такое произошло впервые в истории футбола.


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