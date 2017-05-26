23:49 26.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Чечер продлил контракт с "Зарей"

Футбольный игрок В.Чечер принял решение относительно продления контракта с Зарей.

Чечер продлил контракт с

Так, Чечер решил продлить договор о сотрудничестве с призером Премьер-лиги страны - луганской “Зарей”. Про это передает веб-сайт “Зари”. Срок же новой договоренности футболиста и клуба составит 365 дней.

Известно, что Чечер за нынешний сезон в “Заре” успел провести 12-ть игр в УПЛ, а также сумел забить один гол – в ворота столичного “Динамо”. 36-летний игрок из города Николаев перешел в данный клуб в 2015-ом году. А перед этим он также выступал за Металлург, а также за Карпаты и еще некоторые клубы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в состав "Зари" принял решение перейти Эммануэль Бонавентуре.


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