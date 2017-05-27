Луганская "Заря" усилилась двумя бразильцами

Об этом сообщает Dornelles AE.

В сообщении говорится, что двое уроженцев Бразилии пополнили состав бронзового призера чемпионата Украины.

Один из новичков футбольного клуба – 21-летний атакующий полузащитник Леонидас, который является воспитанником "Гойяс". Ранее парень выступал в чемпионате Гонконга за "Пегасус" и "Метро Галлери". В текущем сезоне игрок сыграл 12 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Второй трансфер – это 20-летний Силас, который также является хавбеком. Ранее футболист играл в молодежном составе "Интернасьоналя", однако в основу футболист попал лишь дважды.

Отмечается, что обоими игроками подписаны контракты на два года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в состав "Зари" принял решение перейти Эммануэль Бонавентуре.