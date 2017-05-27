20:10 27.05.2017 | Спорт | Новости
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"Манчестер" Сити приобрел Бернадро Силву

Португальский футболист Бернардо подписал контракт с "Манчестер Сити" на пять лет.

Такую информацию сообщает официальный источник футбольного клуба "Мансити".

В сообщении говорится, что бывший игрок французского "Монако" присоединится к команде 1 июля. В "Сити" португалец будет выступать под 20 номером.

Напомним, что чемпионате Франции сезона 2016/17 Силва провел 37 матчей, забил 8 мячей и выполнил 11 результативных пасов.

Примечательно то, что Transfermarktт оценивает 22-летнего португальца в 25 млн. евро.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ФК "Барселона" интересуется Эррерой.


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