"Манчестер" Сити приобрел Бернадро Силву

Португальский футболист Бернардо подписал контракт с "Манчестер Сити" на пять лет.
Такую информацию сообщает официальный источник футбольного клуба "Мансити".
В сообщении говорится, что бывший игрок французского "Монако" присоединится к команде 1 июля. В "Сити" португалец будет выступать под 20 номером.
Напомним, что чемпионате Франции сезона 2016/17 Силва провел 37 матчей, забил 8 мячей и выполнил 11 результативных пасов.
Примечательно то, что Transfermarktт оценивает 22-летнего португальца в 25 млн. евро.
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