Андрей Ярмоленко может сыграть за сборную мира

Об этом сообщает сайт киевского "Динамо".

Как отмечается, в Мадриде будут прощаться со стадионом "Висенте Кальдерон".

В последнем матче на 51-летней арене сыграют сборная звезд "Атлетико" против сборной звезд мира.

Матч будет называться Final De Leyenda (Окончание Легенды), а свое предварительное участие в нем подтвердили некоторые знаменитости.

По словам Ярмоленка, когда ему предложили поиграть с такими мастерами, он сразу дал согласие.

"Когда узнал, с какими людьми буду там играть, то почему нет. Конечно, я с удовольствием сыграю", - отметил Ярмоленко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанские клубы "Атлетико" и "Реал" сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Такой ответный матч – отличный вызов для "Атлетико" после нескольких неудачных игр с "Королевским клубом.