Андрей Ярмоленко может сыграть за сборную мира

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за команду звезд футбола в товарищеском матче против мадридского "Атлетико".
Об этом сообщает сайт киевского "Динамо".
Как отмечается, в Мадриде будут прощаться со стадионом "Висенте Кальдерон".
В последнем матче на 51-летней арене сыграют сборная звезд "Атлетико" против сборной звезд мира.
Матч будет называться Final De Leyenda (Окончание Легенды), а свое предварительное участие в нем подтвердили некоторые знаменитости.
По словам Ярмоленка, когда ему предложили поиграть с такими мастерами, он сразу дал согласие.
"Когда узнал, с какими людьми буду там играть, то почему нет. Конечно, я с удовольствием сыграю", - отметил Ярмоленко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанские клубы "Атлетико" и "Реал" сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Такой ответный матч – отличный вызов для "Атлетико" после нескольких неудачных игр с "Королевским клубом.