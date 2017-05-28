01:00 28.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Андрей Ярмоленко может сыграть за сборную мира

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за команду звезд футбола в товарищеском матче против мадридского "Атлетико".

Андрей Ярмоленко может сыграть за сборную мира

Об этом сообщает сайт киевского "Динамо".

Как отмечается, в Мадриде будут прощаться со стадионом "Висенте Кальдерон".

В последнем матче на 51-летней арене сыграют сборная звезд "Атлетико" против сборной звезд мира.

Матч будет называться Final De Leyenda (Окончание Легенды), а свое предварительное участие в нем подтвердили некоторые знаменитости.

По словам Ярмоленка, когда ему предложили поиграть с такими мастерами, он сразу дал согласие.

"Когда узнал, с какими людьми буду там играть, то почему нет. Конечно, я с удовольствием сыграю", - отметил Ярмоленко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанские клубы "Атлетико" и "Реал" сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Такой ответный матч  – отличный вызов для "Атлетико" после нескольких неудачных игр с "Королевским клубом.


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