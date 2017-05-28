ФК "Десна" получил право играть в УПЛ

Сообщение об этом размещено на сайте ПФЛ. Согласно этим данным – игроки данного футбольного клуба вышли вперед – благодаря отличной игре Е. Чепуренко и Д. Скакуна. В итоге за один тур до завершения нынешнего сезона ФК сумел набрать себе 73 очка, обогнав таким образом Верес на шесть, и это дало Десне возможность войти в Премьер-лигу.

Также известно, что в нынешнем чемпионате воспитанники А. Рябоконя не устраивали одной игры именно в г. Чернигов – по причине проведения реконструкции на местном игровом поле газона.

Как сообщал УРА-Информ, ФК "Днепр" покидает УПЛ – после поражения в игре с Ворсклой.