11:24 28.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФК "Десна" получил право играть в УПЛ

После ничьей в матче с "Оболонь-Бровар" 33-го тура Первой лиги игроки Десны вошли в Премьер-лигу.

ФК

Сообщение об этом размещено на сайте ПФЛ. Согласно этим данным – игроки данного футбольного клуба вышли вперед – благодаря отличной игре Е. Чепуренко и Д. Скакуна. В итоге за один тур до завершения нынешнего сезона ФК сумел набрать себе 73 очка, обогнав таким образом Верес на шесть, и это дало Десне возможность войти в Премьер-лигу.

Также известно, что в нынешнем чемпионате воспитанники А. Рябоконя не устраивали одной игры именно в г. Чернигов – по причине проведения реконструкции на местном игровом поле газона.

Как сообщал УРА-Информ, ФК "Днепр" покидает УПЛ – после поражения в игре с Ворсклой.


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