14:09 29.05.2017 | Футбол | Новости
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"Бешикташ" второй сезон подряд становится чемпионом Турции

"Бешикташ" сумел выиграть у "Газиантепспора" (счет 4:0).

Так, недавно состоялась игра 33-го тура и уже в 15-ый чемпионом становится Бешикташ. Эти сведения распространил УЕФА. Дубль у Бешикташа сумел в этом матче оформить Талиска, также забивали Бабел и Озьякуп.

"Бешикташ" в январе, как известно, сумел выйти на первое место – после проведения сразу целой серии удачных игр и записав себе в историю только одно поражение. Большинство очков игроки добыли себе именно дома – на "Бешикташ Арене". При этом довольно быстро вылетели из гонки за чемпионство "Фенербахче", а также "Галатасарай".

Как сообщал УРА-Информ, уже определены все участники ЛЧ 2017/18.


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