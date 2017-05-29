10:19 29.05.2017 | Футбол | Новости
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Месси в четвертый раз выиграл "Золотую бутсу"

Форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы"  в Примере-2016/17. 

Месси в четвертый раз выиграл

Об этом сообщается на сайте eurotopfoot.com.

Как отмечается, Месси забил 37 мячей, где с учетом испанского коэффициента набрал 74 очка. Кроме того, нападающий "Барселоны" на шесть баллов опередил форварда "Спортинга" Баса Доста.

Третьим в борьбе за "Золотую бутсу" стал Пьер-Эмерик Обамеянг, который выиграл гонку бомбардиров Бундеслиги с 31 забитым мячом.

Добавим, что Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. 

Кстати, он догнал по этому показателю форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мадридская команда завоевала титул чемпиона Испании по футболу, обойдя "Барселону" на три очка.


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