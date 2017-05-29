Определились все 22 участника Лиги чемпионов сезона 2017/18

В понедельник, 29 мая 2017 года, Союз европейских футбольных ассоциаций опредилился с участниками Лиги чемпионов. Так, в групповом этапе ЛГ сезона 2017/18 сыграет 32 клуба.
Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.
Как отмечается, десять участников станут известны уже в следующем сезоне. В свою очередь это будут клубы, которые смогут успешно преодолеть квалификационные раунды.
Тем не менее по итогам нынешнего сезона уже получили 22 команды.
В групповом этапе ЛЧ 2017/18 сыграют 12 победителей национальных чемпионатов ассоциаций, занимающих места в рейтинге с 1 по 12 (Реал М, Челси, Бавария, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак, Шахтер, Фейеноорд, Андерлехт, Базель, Бешикташ).
Кроме того шесть серебряных призеров национальных чемпионатов, которые в рейтинге УЕФА находятся с первое по шестое место (Барселона, Тоттенхэм, РБ Лейпциг, Рома, Порту, ПСЖ).
При этом три бронзовых призера чемпионатов Европы (Атлетико, Манчестер Сити, Боруссия Д), а также победитель Лиги Европы УЕФА 2016/2017 (Манчестер Юнайтед).
Кстати, групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится шестого декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.
А вот сам финал турнира пройдет в Киеве, на НСК "Олимпийский".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футбольный клуб Шахтер попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Такое произошло впервые в истории футбола.