Определились все 22 участника Лиги чемпионов сезона 2017/18

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Как отмечается, десять участников станут известны уже в следующем сезоне. В свою очередь это будут клубы, которые смогут успешно преодолеть квалификационные раунды.

Тем не менее по итогам нынешнего сезона уже получили 22 команды.

В групповом этапе ЛЧ 2017/18 сыграют 12 победителей национальных чемпионатов ассоциаций, занимающих места в рейтинге с 1 по 12 (Реал М, Челси, Бавария, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак, Шахтер, Фейеноорд, Андерлехт, Базель, Бешикташ).

Кроме того шесть серебряных призеров национальных чемпионатов, которые в рейтинге УЕФА находятся с первое по шестое место (Барселона, Тоттенхэм, РБ Лейпциг, Рома, Порту, ПСЖ).

При этом три бронзовых призера чемпионатов Европы (Атлетико, Манчестер Сити, Боруссия Д), а также победитель Лиги Европы УЕФА 2016/2017 (Манчестер Юнайтед).

Кстати, групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится шестого декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

А вот сам финал турнира пройдет в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футбольный клуб Шахтер попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Такое произошло впервые в истории футбола.