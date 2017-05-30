05:30 30.05.2017 | Футбол | Новости
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"Барселону" возглавил Вальверде

Экс-тренер “Атлетика” Эрнесто Вальверде уже официально назначен на должность тренера "Барселоны".

Про это информация была размещена на официальном веб-сайте клуба “Барселона”. На данный момент условия дальнейшего сотрудничества двух сторон пока не разглашаются. Однако представят главного тренера клуба возрастом 53 года уже первого июня.

Известно, что его прошлое место работы – это Атлетик (он протрудился там с 2013 по 2017 год). Именно он привел данную команду к победе в Суперкубке. Также Вальверде ранее являлся тренером Вильярреала, а также Валенсии, Эспаньола и еще некоторых команд.

Как сообщал УРА-Информ, "Барселона" изучала сразу восьмерых кандидатов на пост Л. Энрике.


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