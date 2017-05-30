05:00 30.05.2017 | Футбол | Новости
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"Генк" выкупил Малиновского

Известный клуб “Генк” на данном этапе уже воспользовался возможностью выкупить Р. Малиновского.

Так, недавно Малиновский был выкуплен у “Шахтера”. Про выкуп украинского полузащитника передает официальный сайт “Генка”. Уже очень скоро полузащитник с Украины притупит к защите цветов клуба Бельгии – и делать он это будет в течение следующих четырех лет.

Сумма же трансфера на данный момент не разглашается. Известно, что игрок возрастом 24 года в этом сезоне за Генк уже успел провести 19 игр, забить сумел уже пять голов, отдав семь передач, которые принесли результаты. В целом Малиновский выступает за Генк с начала 2016-го года.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле Малиновский забил красивый гол за ФК "Генк".


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