Кобин решил покинуть "Шахтер"

Об этом сообщает канал телеканал "Футбол 1".

Как отмечается, в текущем сезоне Василий провел лишь одну встречу в премьер-лиге.

"Я готов к тому, что это может быть моя последняя медаль в "Шахтере". Думаю, моя миссия в "Шахтере" выполнена", - заявил футболист.

За Шахтер Василий Кобин выступает с лета 2009 года. Так, он провел за восемь лет всего 79 матчей за команду во всех турнирах и отличившись пятью голами.

Дважды Кобин отправлялся в аренду из Шахтера, защищая цвета Металлиста и солигорского Шахтера.

Контракт Кобина с Горняками, который был продлен на полгода в январе 2017-го, истекает по завершении сезона в УПЛ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинской Премьер-лиги футбольный клуб "Шахтер" встретится с "Олимпиком" в Киеве.