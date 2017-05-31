Степаненко подписал новый долгосрочный контракт с "Шахтером" - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Таким образом, 27-летний игрок подписал с донецким клубом новое соглашение, которое рассчитано на пять лет.

При этом другие детали сделки не раскрываются.

Стоить отметить, что Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. Так, за семь лет Тарас провел за "оранжево-черных" 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 поединков и четрые мяча.

Также Степаненко в последние годы является основным исполнителем в сборной Украины, в футболке которой провел уже 37 матчей, забив три гола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чечер решил продлить договор о сотрудничестве с призером Премьер-лиги страны - луганской "Зарей".