18:05 31.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Завтра будет объявлено имя тренера "Динамо" (Киев) на следующий сезон

1 июня станет известно имя наставника, который будет тренировать киевское "Динамо" в сезоне 2017/18.

Завтра будет объявлено имя тренера

Об этом сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорится, что завтра будет объявлен и полный состав тренерского штаба.

По данным издания, возможным тренером киевлян станет белорусский специалист Александр Хацкевич. Сам Хацкевич, оставил данный вопрос без комментариев.

Напоминаем, что нынешний тренер команды Сергей Ребров, чей контракт истекает по окончании сезона 2016/17, недавно провел встречу с президентом клуба Игорем Суркисом. По итогам встречи никаких кадровых решений не последовало.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Степаненко подписал новый долгосрочный контракт с "Шахтером".


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