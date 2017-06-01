"Атлетико" до 2018 года не сможет регистрировать новичков

Таким образом - "Атлетико" не будет иметь возможности для регистрации своих новых игроков, если купит их летом в трансферное окно 2017-го года. Эта информация содержится на сайте футбольного клуба.

Так, арбитражный суд (CAS) принял решение о том, чтобы оставить примененные ранее санкции в силе. То есть –запрет регистрации игроков продлится до января 2018-го года. Тренер ФК Симеоне сперва не сможет использовать услуги новичков. Он по завершении сезона сообщил руководству о том, что нужны высококлассные игроки - чтобы достичь новых целей.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Моуринью выражал некоторые сомнения в переходе в команду лидера " Атлетико".