"Бенфика" продала Эдерсона

Так, вратарь португальской "Бенфики" Эдерсон Мораес сейчас переходит в "Манчестер Сити". Про это речь идет в заявлении клуба Бенфика. За игрока "горожане" заплатили 40 миллионов евро.

"Бенфика" же обладала лишь 50 процентов прав на Эдерсона, а половину денег от его продажи клуб отдаст в итоге "Риу Аве", а также передаст представителям Gestifute - агента Ж. Мендеша. Известно, что "Риу Аве" получит 30 процентов от этого трансфера, а агентство Мендеша – 20 процентов. Срок догвора, который подписали с 23-летним Эдерсоном – не указан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее были названы 22 участника ЛЧ сезона 2017/18.