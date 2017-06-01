"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Черноморец" в заключительном туре УПЛ

Одесский "Черноморец" тут принимал столичное "Динамо". Матч закончился со счетом 2: 1 в пользу киевлян.

Вместе с тем начали встречу обе команды неспешно, с оглядкой на свои ворота. И первый опасный момент уже стал голевым. Во время контратаки Гонсалес избежал офсайда и, выйдя один на один с Безруком, открыл счет в матче.

Только выйдя на поле после перерыва, одесситы смогли взять инициативу в свои руки и первые десять минут провели на половине поля "динамовцев". Сначала Хочолава головой пробил выше ворот, а чуть позже Зураб Очигава сбил в штрафной Данченко, за что был назначен пенальти. Александр Андриевский, хотя и принадлежит "Динамо", в отчетном матче получил право сыграть, не оставил шансов Рудько - 1: 1.

После чего наставник "динамовцев" Сергей Ребров бросил в бой "тяжелую" артиллерию и выпустил на поле Сергея Сидорчука и Андрея Ярмоленко. Последний уже через три минуты после выхода, получив мяч в центре штрафной, точно отправил его по назначению. Счет стал - 2: 1.

Таким образом, "бело-синие" закончили сезон с серебряными медалями, набрав 67 очков, а "Черноморец" не сумел попасть в зону еврокубков, получив 38 очков и заняв шестое место.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях состоялась встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Сергеем Ребровым. После чего стало известно, что Ребров, скорее всего, не подпишет новый контракт с "Динамо" и покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Его заменит Александр Хацкевич.