Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги 2016/17

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко с 15 забитыми голами в 28 матчах выиграл бомбардирскую гонку украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Как отмечается, 27-летний вингер обошел своих главных конкурентов из Шахтера - Факундо Феррейру и Густаво Бланко-Лещука.
Таким образом, Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ.
В свою очередь второе место у Феррейры (13 мячей в 20 поединках), третьим стал Бланко-Лещук (11 мячей в 29 поединках), а четвертым, проведший вторую половину сезона в Китае Жуниор Мораес (10 голов в 16 поединках).
Кстати, чемпионом Украины в этом сезоне стал Шахтер, обеспечивший себе победу в турнире еще в начале мая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за команду звезд футбола в товарищеском матче против мадридского "Атлетико".