Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги 2016/17

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Как отмечается, 27-летний вингер обошел своих главных конкурентов из Шахтера - Факундо Феррейру и Густаво Бланко-Лещука.

Таким образом, Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ.

В свою очередь второе место у Феррейры (13 мячей в 20 поединках), третьим стал Бланко-Лещук (11 мячей в 29 поединках), а четвертым, проведший вторую половину сезона в Китае Жуниор Мораес (10 голов в 16 поединках).

Кстати, чемпионом Украины в этом сезоне стал Шахтер, обеспечивший себе победу в турнире еще в начале мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за команду звезд футбола в товарищеском матче против мадридского "Атлетико".