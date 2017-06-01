10:38 01.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги 2016/17

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко с 15 забитыми голами в 28 матчах выиграл бомбардирскую гонку украинской Премьер-лиги.

Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги 2016/17

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Как отмечается, 27-летний вингер обошел своих главных конкурентов из Шахтера - Факундо Феррейру  и Густаво Бланко-Лещука.

Таким образом, Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ.

В свою очередь второе место у Феррейры (13 мячей в 20 поединках), третьим стал Бланко-Лещук (11 мячей в 29 поединках), а четвертым, проведший вторую половину сезона в Китае Жуниор Мораес (10 голов в 16 поединках).

Кстати, чемпионом Украины в этом сезоне стал Шахтер, обеспечивший себе победу в турнире еще в начале мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за команду звезд футбола в товарищеском матче против мадридского "Атлетико".


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