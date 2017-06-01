03:00 01.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Хацкевич возглавит киевское "Динамо"

На днях состоялась встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Сергеем Ребровым. По этому поводу стало извесно, что Ребров скорее всего не подпишет новый контракт с "Динамо" и покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Таким образом, его заменит Александр Хацкевич.

Хацкевич возглавит киевское

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Как отмечается, помогать Хацкевичу, в случае назначения его главным тренером, будут Олег Лужный, Юрий Мороз и Максим Шацких.

В свою очередь тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.  

Кстати, Хацкевич был игроком "Динамо" с 1996 по 2003 годы.

Кроме того, он работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". А вот последним местом работы Александра была сборная Беларуси, которую он тренировал в 2014-2016 годах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, киевское Динамо имеет самый высокий рейтинг среди участников квалификационного раунда.


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