Хацкевич возглавит киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Как отмечается, помогать Хацкевичу, в случае назначения его главным тренером, будут Олег Лужный, Юрий Мороз и Максим Шацких.

В свою очередь тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.

Кстати, Хацкевич был игроком "Динамо" с 1996 по 2003 годы.

Кроме того, он работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". А вот последним местом работы Александра была сборная Беларуси, которую он тренировал в 2014-2016 годах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, киевское Динамо имеет самый высокий рейтинг среди участников квалификационного раунда.