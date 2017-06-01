Хацкевич возглавит киевское "Динамо"

На днях состоялась встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Сергеем Ребровым. По этому поводу стало извесно, что Ребров скорее всего не подпишет новый контракт с "Динамо" и покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Таким образом, его заменит Александр Хацкевич.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Как отмечается, помогать Хацкевичу, в случае назначения его главным тренером, будут Олег Лужный, Юрий Мороз и Максим Шацких.
В свою очередь тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.
Кстати, Хацкевич был игроком "Динамо" с 1996 по 2003 годы.
Кроме того, он работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". А вот последним местом работы Александра была сборная Беларуси, которую он тренировал в 2014-2016 годах.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, киевское Динамо имеет самый высокий рейтинг среди участников квалификационного раунда.