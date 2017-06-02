Динамо подписал контракт с Хацкевичем

Сегодня Александр Хацкевич подписал контракт с киевским Динамо на два года.
Хацкевич займет пост главного тренера футбольного клуба.
Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо» Киев.
В сообщении также говорится, что тренерский штаб Александра Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.
Кроме того, официальный источник сообщает, что изменения произошли и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо».
Так, «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 – Игорь Костюк.
Ранее УРА-Информ сообщал, что полузащитник Степаненко подписал новый долгосрочный контракт с "Шахтером".