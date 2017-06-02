Динамо подписал контракт с Хацкевичем

Хацкевич займет пост главного тренера футбольного клуба.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо» Киев.

В сообщении также говорится, что тренерский штаб Александра Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Кроме того, официальный источник сообщает, что изменения произошли и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо».

Так, «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 – Игорь Костюк.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полузащитник Степаненко подписал новый долгосрочный контракт с "Шахтером".