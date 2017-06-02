16:17 02.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Динамо подписал контракт с Хацкевичем

Сегодня Александр Хацкевич подписал контракт с киевским Динамо на два года.

Динамо подписал контракт с Хацкевичем

Хацкевич займет пост главного тренера футбольного клуба.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо» Киев.

В сообщении также говорится, что тренерский штаб Александра Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Кроме того, официальный источник сообщает, что изменения произошли и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо».

Так, «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 – Игорь Костюк.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полузащитник Степаненко подписал новый долгосрочный контракт с "Шахтером".


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