Донецкий "Шахтер" проведет автограф сессию для болельщиков в трех городах Украины

ФК "Шахтер" покажет свои трофеи болельщикам. Футболисты проведут автограф сессии в трех городах Украины.
Об этом сообщает официальный сайт горняков.
В сообщении говорится, что в июне для всех болельщиков клуба в Харькове, Киеве и Одессе на всеобщее обозрение будут выставлены трофеи "Шахтера": Кубок чемпиона страны и Кубок Украины.
Сообщается, что посетить мероприятие и сделать памятное фото каждый фан сможет:
- 6 июня в Харькове;
- 9 июня в Киеве;
- 13 июня в Одессе.
Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский "Шахтер" попал в первую корзину Лиги Чемпионов.