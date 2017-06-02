Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, ближайшие соседи украинской сборной является команда Парагвая (36 позиция) и сборная Нигерии (38).

Таким образом, от представителя Южной Америки мы отстаем на 11 очков, а нигерийцев опережаем на семь очков.

Тем не менее на вершине списка остается Бразилия (1715), второй идет Аргентина (1626), третьей - Германия (1511). В первую десятку рейтинга также входят Чили (1422), Колумбия (1366), Франция (1332), Бельгия (1292), Португалия (1267), Швейцария (1263), Испания и Польша (по 1198).

При этом наибольшего прогресса достигла сборная Новой Зеландии, которая поднялась на 17 позиций и теперь занимает 95-е место рейтинга.

Кстати, следующий раз ФИФА обновит рейтинг шестого июля.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Международная федерация футбола начала расследование перехода полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед".