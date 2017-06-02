17:18 02.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В "Динамо" состоится прощальный матч Гусева и Шовковского

В футбольном клубе "Динамо" Киев планируется проведение прощального матча Александра Шовковского и Олега Гусева.

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Об этом сообщает президент клуба Игорь Суркис.

В сообщении говорится, что руководство планирует согласовать даты и обязательно сделать матч с Шовковским, Гусевым и многими другими ребятами, которые уходили.

Напомним, Александр Шовковский и Олег Гусев покинули "Динамо" минувшей зимой. При этом Шовковский принял решение о завершении футбольной карьеры.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня Александр Хацкевич подписал контракт с киевским "Динамо" на два года.


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