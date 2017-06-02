В "Динамо" состоится прощальный матч Гусева и Шовковского

Об этом сообщает президент клуба Игорь Суркис.

В сообщении говорится, что руководство планирует согласовать даты и обязательно сделать матч с Шовковским, Гусевым и многими другими ребятами, которые уходили.

Напомним, Александр Шовковский и Олег Гусев покинули "Динамо" минувшей зимой. При этом Шовковский принял решение о завершении футбольной карьеры.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня Александр Хацкевич подписал контракт с киевским "Динамо" на два года.