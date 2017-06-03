18:22 03.06.2017 | Футбол | Новости
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"Ювентус" и "Реал" встретятся в финале ЛЧ

"Ювентус", а также команда "Реал" должны будут встретится в финале 62 розыгрыша ЛЧ.

Про это передает УЕФА. Согласно этим данным – вскоре именно "Реал" получит возможность стать первым, защитившим звание победителя ЛЧ. Мадридцы будут играть в финале уже в третий раз в течение последних четырех лет.

При этом представитель государства Италия также имеет шанс выиграть поединок уже в третий раз, а также впервые начиная с 1996-го года. Также известно, что итальянцы уступали в четырех прошлых финалах ЛЧ. Кроме прочего, голкипер Д. Буффон также имеет возможность побить рекорд Мальдини, став наиболее возрастным победителем поединка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее тренер " Ювентуса" сказал, что Буффон – самый лучший в мире футболист.


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