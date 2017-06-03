19:25 03.06.2017 | Футбол | Новости
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Наставник "Ювентуса" рассказал про самого опасного игрока

Наставник клуба "Ювентус" М. Аллегри прокомментировал состав игроков соперника команды в финале ЛЧ.

Наставник

Так, наставник рассказал про предстоящий состав "Реала" (Мадрид). Эти сведения распространило Marca. По словам тренера – все сейчас ведут разговор про Бейла, про Иско, однако наиболее опасным игроком сейчас является именно Каземиро. Реал бы без этого футболиста так не играл.

По мнению тренера – именно указанный игрок является уравновешивающим фактором для игры, он является фундаментальным игроком, проводит непростую работу – добавил специалист из Италии.

Как сообщал УРА-Информ, "Реал" и "Ювентус" должны будут провести встречу в финале ЛЧ.


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