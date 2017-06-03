Наставник "Ювентуса" рассказал про самого опасного игрока

Так, наставник рассказал про предстоящий состав "Реала" (Мадрид). Эти сведения распространило Marca. По словам тренера – все сейчас ведут разговор про Бейла, про Иско, однако наиболее опасным игроком сейчас является именно Каземиро. Реал бы без этого футболиста так не играл.

По мнению тренера – именно указанный игрок является уравновешивающим фактором для игры, он является фундаментальным игроком, проводит непростую работу – добавил специалист из Италии.

Как сообщал УРА-Информ, "Реал" и "Ювентус" должны будут провести встречу в финале ЛЧ.