Криштиану Роналду продолжает бить футбольные рекорды

Сообщается, что юбилейным для Роналду стал второй гол в ворота "Ювентуса", забитый на 64-й минуте.

Примечательно то, что из своих 600 голов в карьере Роналду 71 мяч забил за сборную Португалии, 118 – за "Манчестер Юнайтед", 5 — за "Спортинг", остальные – за "Реал".

Отметим также, что первый гол Роналду в финальном матче также стал юбилейным, 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов. С учетом четырех голов в финале показатель "Королевского клуба" составляет 503 мяча.

Ранее УРА-Информ сообщал, что мадридский "Реал" стал обладателем кубка Лиги чемпионов.