"Реал" стал обладателем кубка Лиги чемпионов

Отмечается, что "Реал" открыл счет усилиями Криштиану Роналду . Португалец удачно пробил от ноги Бонуччи из центра штрафной и стал первым футболистом, который забил в трех финалах Лиги чемпионов.

Примечательно то, что "Ювентус" быстро сравнял счет. Туринцы отыгрались благодаря шедевру Манджукича, который переиграл Наваса ударом через себя.

Во втором тайме вернуть преимущество "Реалу" удалось усилиями Каземиро. Далее скоростные атаки испанцев позволили сделать счет в матче разгромным. Окончательный счет установил в дополнительное к игре время Асенсио – в результате 4: 1.

Для "Реала" этот титул победителя в Лиге чемпионов стал 12-м.

Ранее УРА-Информ сообщал, что наставник "Ювентуса" рассказал про самого опасного игрока.