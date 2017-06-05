ФК "Жирона" впервые вошел в Примеру

Так, футбольному клубу в итоге удалось пробиться в Примеру. Про это передает официальний сайт указаного клуба. Таким образом – в 41-ом туре Сегунды игроки клуба “Жирона” сыграли с ФК “Сарагоса” вничью, и уже опередили третье место (клуб “Хетафе”).“Жирона” досрочно сумел обеспечить для себя второе место, таким образом.

А еще за место плей-офф еще намерены вести борьбу “Хетафе”, “Кадис” и еще два ФК. Однако уже точно вышли из Сегунды “Мирандес”, а также “Эльче” и клуб “Мальорка”.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Е. Коноплянка неодобрительно высказался по итогам диалога с тренером ФК " Шальке".