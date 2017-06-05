Коноплянка раскритиковал тренера "Шальке"

По словам Коноплянки – он поведал про свои отношения с наставником пот имени М. Вайнцирль – передает издание Football Hub. Согласно словам игрока – он общался с гендиректром ФК, а до того его вызвал тренер и улыбаясь сказал, что, видимо, Коноплянка действительно хочет играть. На что игрок отметил, что странно, что тренер понял этот только сейчас.

Тренер порекомендовал найти для себя новую команду. Коноплянка добавил, что он задал бы немало вопросов Вайнцирлю по этому поводу, ведь если покупают за 15 миллионов игрока, то нужны объяснения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Коноплянка сказал, что он сейчас – просто футбольный фанат.