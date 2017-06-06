"Боруссию" возглавил бывший наставник "Аякса"

Известно, что с настоящего времени командой руководить планирует тренер из Нидерландов по имени Петер Босс. Такая информация была недавно размещена на официальном сайте указанной команды Дортмунда.

Соглашение с уже бывшим тренером "Аякса" рассчитан на следующие два года. Известно также, что Аякс с 53-летним своим наставником дошел до 1/4 финала ЛЧ нынешнего сезона. А в прошлом же сезоне Аякс сумел пробиться в финал ЛЕ, уступив там "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УРА-Информ, в апреле 2017-го года прямо рядом с автобусом клуба " Боруссия", прибывшем на игру, раздался взрыв.