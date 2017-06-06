11:15 06.06.2017 | Футбол | Новости
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"Ювентус" продлит контракт с главным тренером Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в скором времени подпишет новый контракт с клубом.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. 

Как отмечается, ранее интерес к итальянцу было со стороны "Пари Сен-Жермен". Так, ПСЖ готов предложить Аллегри 10 млн евро за сезон. Однако наставник потребовал у туринцев повышения зарплаты с 5,5 до 8 млн евро в год. 

Тем не менее новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Стоить отметить, что Аллегри выиграл с "Ювентусом" три чемпионства и три Кубка Италии. Кроме того, в истории итальянского футбола команда оформила "Золотой дубль" трижды подряд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вратарь сборной Италии и ветеран "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил о своем намерении через два года завершить футбольную карьеру.


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