"Ювентус" продлит контракт с главным тренером Аллегри

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, ранее интерес к итальянцу было со стороны "Пари Сен-Жермен". Так, ПСЖ готов предложить Аллегри 10 млн евро за сезон. Однако наставник потребовал у туринцев повышения зарплаты с 5,5 до 8 млн евро в год.

Тем не менее новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Стоить отметить, что Аллегри выиграл с "Ювентусом" три чемпионства и три Кубка Италии. Кроме того, в истории итальянского футбола команда оформила "Золотой дубль" трижды подряд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вратарь сборной Италии и ветеран "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил о своем намерении через два года завершить футбольную карьеру.