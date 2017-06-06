Шевченко назвал Мальту возрастной и оборонной сборной

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

По словам Шевченко, украинская сборная немного изменит систему игры в матче с Мальтой. Это связано с тем, что мы хотим дать возможность сыграть всем, - подчеркнул главный тренер.

Отметим, что в Мальты есть четыре игрока, которые выступают в европейских чемпионатах. При этом команда - возрастная, которая играет в оборонительный футбол.

"Мы должны будем маневрировать, хорошо меняться флангами и использовать короткий и средний пас. И, конечно же - завершение атак. Наша задача - постараться реализовать как можно больше моментов", - добавил Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в футбольном клубе "Динамо" Киев планируется проведение прощального матча Александра Шовковского и Олега Гусева.



