10:08 06.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шевченко назвал Мальту возрастной и оборонной сборной

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что в ближайшие время смогут сыграть все новички "сине-желтых". Поскольку, в Австрии национальная команда Украины по футболу проводит подготовку к двум предстоящим встречам. 

Шевченко назвал Мальту возрастной и оборонной сборной

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

По словам Шевченко, украинская сборная немного изменит систему игры в матче с Мальтой. Это связано с тем, что мы хотим дать возможность сыграть всем, - подчеркнул главный тренер.

Отметим, что в Мальты есть четыре игрока, которые выступают в европейских чемпионатах. При этом команда - возрастная, которая играет в оборонительный футбол. 

"Мы должны будем маневрировать, хорошо меняться флангами и использовать короткий и средний пас. И, конечно же - завершение атак. Наша задача - постараться реализовать как можно больше моментов", - добавил Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в футбольном клубе "Динамо" Киев планируется проведение прощального матча Александра Шовковского и Олега Гусева.


 


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