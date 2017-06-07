Лидер сборной Финляндии пропустит матч против Украины

Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Такое решения было принято в связи с травмой игрока. Тем не менее ранее тренер Маркку Канерва надеялся, что футболист успеет восстановиться.

В результате, Хетемай покинул расположение команды, а на место полузащитника был вызван игрок ХИКа Юна Пиринен.

Кстати, в первом матче Украины и Финляндии Хетемай также не смог принять участие из-за травмы.

Также добавим, что матч отбора к ЧМ-2018 Финляндия - Украина состоится 11 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Тарасом Степаненко.