Лидер сборной Финляндии пропустит матч против Украины

Полузащитник итальянского "Кьево" Перпарим Хетемай пропустит матч отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Украины.
Об этом сообщает сайт zbirna.com.
Такое решения было принято в связи с травмой игрока. Тем не менее ранее тренер Маркку Канерва надеялся, что футболист успеет восстановиться.
В результате, Хетемай покинул расположение команды, а на место полузащитника был вызван игрок ХИКа Юна Пиринен.
Кстати, в первом матче Украины и Финляндии Хетемай также не смог принять участие из-за травмы.
Также добавим, что матч отбора к ЧМ-2018 Финляндия - Украина состоится 11 июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Тарасом Степаненко.