03:00 07.06.2017 | Футбол | Новости
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Лидер сборной Финляндии пропустит матч против Украины

Полузащитник итальянского "Кьево" Перпарим Хетемай пропустит матч отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Украины.

Лидер сборной Финляндии пропустит матч против Украины

Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Такое решения было принято в связи с травмой игрока. Тем не менее ранее тренер Маркку Канерва надеялся, что футболист успеет восстановиться.

В результате, Хетемай покинул расположение команды, а на место полузащитника был вызван игрок ХИКа Юна Пиринен.

Кстати, в первом матче Украины и Финляндии Хетемай также не смог принять участие из-за травмы.

Также добавим, что матч отбора к ЧМ-2018 Финляндия - Украина состоится 11 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Тарасом Степаненко. 

 


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