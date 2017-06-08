13:11 08.06.2017 | Футбол | Новости
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"Барселона" договорилась с Месси о новом контракте

Договоренность с Месси должны подписать как минимум 30-го июня.

Таким образом – клуб "Барселона" уже сумела достичь определенной договоренности с игроком Лионелем Месси – достигнуто соглашение про подписание нового контракта. Про это недавно передали в Cadena Ser.

Соглашение должны будут подписать согласно схеме 3+1, а отступные же за известнейшего игрока вырастут до 400 миллионов евро. Новая договоренность должна быть до 2021 либо же даже до 2022 года. Кроме того, также сказано о том, что подпись под соглашением будет поставлена не ранее 30 июня, потому что средства на игрока можно будет передать только с начала июля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Месси установил рекорд, забив 500 голов.


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