"Барселона" договорилась с Месси о новом контракте

Таким образом – клуб "Барселона" уже сумела достичь определенной договоренности с игроком Лионелем Месси – достигнуто соглашение про подписание нового контракта. Про это недавно передали в Cadena Ser.

Соглашение должны будут подписать согласно схеме 3+1, а отступные же за известнейшего игрока вырастут до 400 миллионов евро. Новая договоренность должна быть до 2021 либо же даже до 2022 года. Кроме того, также сказано о том, что подпись под соглашением будет поставлена не ранее 30 июня, потому что средства на игрока можно будет передать только с начала июля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Месси установил рекорд, забив 500 голов.