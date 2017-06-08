Форвард "Барселоны" Неймар может получить гражданство Испании

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, каталонский клуб хочет сократить количество игроков не из Евросоюза. В свою очередь по регламенту только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон Примеры в составе одной команды.

На данный момент у "Барселоны" таковыми являются бразильцы Неймар и Марлон, а также уругваец Луис Суарес.

Таким образом, футболисты из бывших испанских колоний могут оформить двойное гражданство через два года, а остальные только через пять лет.

Кстати, Неймар стал игроком каталонского клуба в 2013 году и поэтому может стать гражданином Испании уже нынешним летом.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в клубе "Барселоны" рассчитывают на то, что вскоре игрок Неймар решит сменить гнев на милость.