04:00 08.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Гуцуляк продлил контракт с "Карпатами"

Форвард клуба "Карпаты" по имени А. Гуцуляк принял решение касательно продления с клубом контракта.

Гуцуляк продлил контракт с

Так, договоренность с указанным клубом была продлена игроком на следующие пять лет. Про это сказано в сообщении пресс-службы "львов". Согласно данным – форвард намерен выступать за указанный клуб минимум до 2022-го года.

При этом известно о том, что дебют Гуцуляка за его первый клуб произошел еще в юном возрасте, а после того он пробовал себя также в "Вильярреале". При этом по причине наличия желания играть на родине и помогать родному клубу игрок вернулся в "Карпаты". В весенний сезон игрок успел забить за клуб три гола.

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Карпаты" взяли в аренду Паса.


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