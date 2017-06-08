Гуцуляк продлил контракт с "Карпатами"

Так, договоренность с указанным клубом была продлена игроком на следующие пять лет. Про это сказано в сообщении пресс-службы "львов". Согласно данным – форвард намерен выступать за указанный клуб минимум до 2022-го года.

При этом известно о том, что дебют Гуцуляка за его первый клуб произошел еще в юном возрасте, а после того он пробовал себя также в "Вильярреале". При этом по причине наличия желания играть на родине и помогать родному клубу игрок вернулся в "Карпаты". В весенний сезон игрок успел забить за клуб три гола.

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Карпаты" взяли в аренду Паса.