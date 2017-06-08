"Шахтер" попал в рейтинг лучших клубов Европы

На днях исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.
Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, в исследовании используются результаты команд за последние четыре года. В этот раз донецкий "Шахтер" поднялся на 7 ступенек и занял 18 место.
На первом месте рейтинга оказался мадридский "Реал", который является победителем Лиги Чемпионов.
Вторую позицию заняла "Барселона", а на третьей строчке разместилась "Бавария".
Кстати, в 2017 году "Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок Украины, а в Лиге Европы пробился в 1/16, где уступил "Сельте".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна пропустит матч с киевским "Динамо" из-за травмы. Так, хорватский защитник проходит восстановление от старых повреждений и на матч против киевлян не выйдет.