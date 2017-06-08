"Шахтер" попал в рейтинг лучших клубов Европы

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, в исследовании используются результаты команд за последние четыре года. В этот раз донецкий "Шахтер" поднялся на 7 ступенек и занял 18 место.

На первом месте рейтинга оказался мадридский "Реал", который является победителем Лиги Чемпионов.

Вторую позицию заняла "Барселона", а на третьей строчке разместилась "Бавария".

Кстати, в 2017 году "Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок Украины, а в Лиге Европы пробился в 1/16, где уступил "Сельте".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна пропустит матч с киевским "Динамо" из-за травмы. Так, хорватский защитник проходит восстановление от старых повреждений и на матч против киевлян не выйдет.