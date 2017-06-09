Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за Роналду

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналд получил выгодное предложение от китайского клуба на сумму не менее 200 миллионов евро.
Об этом сообщает AS.
Как отмечается, китайская готова предложить за португальца 200 миллионов евро. При этом сам Криштиану будет зарабатывать 120 миллионов в год.
Если соглашение будет подписано, то это будет самый высокий оклад одного футболиста в истории.
Кстати, руководство китайского клуба намерено уже на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.
Однако действующий контракт Роналду с "Реалом" расчитан до 30 июня 2021 года.
В прошедшем сезоне Роналду сыграл в 46-ти матчах, забил 42 мяча и отдал 12 результативных передач.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", портудальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил свой 600-й в финале Лиги чемпионов.