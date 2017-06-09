Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за Роналду

Об этом сообщает AS.

Как отмечается, китайская готова предложить за португальца 200 миллионов евро. При этом сам Криштиану будет зарабатывать 120 миллионов в год.

Если соглашение будет подписано, то это будет самый высокий оклад одного футболиста в истории.

Кстати, руководство китайского клуба намерено уже на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

Однако действующий контракт Роналду с "Реалом" расчитан до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Роналду сыграл в 46-ти матчах, забил 42 мяча и отдал 12 результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", портудальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил свой 600-й в финале Лиги чемпионов.