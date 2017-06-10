"Реал" - четвертый год подряд на вершине УЕФА

Такие сведения были получины из сайта организации.

Как отмечается, "Барселона" и "Атлетико" идут на третьем и четвертом местах соответственно. При этом "Ювентус" поднялся на четыре позиции и сейчас пятый.

В свою очередь "Челси", который не играл в еврокубках целый сезон, опустился с пятой позиции на десятую.

Единственный новичок в топ-10 - "Севилья", которая взлетела на шесть ступеней (восьмое), так как на смену результата в сезоне 2011/12 (вылет в раунде плей-офф) пришел выход в 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17.

Стоить отметить, что победа в Лиге Европы УЕФА помогла "Манчестер Юнайтед" подняться с 20-го на 15-е место.

Что касается украинских клубов, то "Шахтер" занимает 18-е место (+3), "Динамо" - 25-е (+1), "Днепр" - 38-й (-1), "Заря" - 136-я (+5), "Ворскла" - 154-е место (-8), "Александрия" - 165 (новичок).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в финальном поединке Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" потерпел поражение от мадридского "Реала".