06:00 11.06.2017 | Футбол | Новости
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"Манчестер Юнайтед" отказался продолжать сотрудничество с Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время покинет Манчестер Юнайтед. Так, соглашение шведского футболиста рассчитано до 30 июня 2017 и манкунианцы не намерены его продолжать.

Об этом сообщает сайт соревнований.

Как отмечается, главным мотивом прекращения сотрудничества для Манчестер Юнайтед является высокая зарплата 35-летнего Златана Ибрагимовича.

Кроме того, из-за тяжелой травмы он пропустил завершение сезона 2016/17. В связи с этим  клуб не намерен платить большие деньги возрастном футболисту, который пропустит половину футбольного года.

Тем не менее в сезоне 2016/17 Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", героем матча 1/16 финала ЛЕ "Манчестер Юнайтед" против "Сент-Этьена" стал Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик на "Олд Траффорд".


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