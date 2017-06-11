"Манчестер Юнайтед" отказался продолжать сотрудничество с Ибрагимовичем

Об этом сообщает сайт соревнований.

Как отмечается, главным мотивом прекращения сотрудничества для Манчестер Юнайтед является высокая зарплата 35-летнего Златана Ибрагимовича.

Кроме того, из-за тяжелой травмы он пропустил завершение сезона 2016/17. В связи с этим клуб не намерен платить большие деньги возрастном футболисту, который пропустит половину футбольного года.

Тем не менее в сезоне 2016/17 Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", героем матча 1/16 финала ЛЕ "Манчестер Юнайтед" против "Сент-Этьена" стал Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик на "Олд Траффорд".