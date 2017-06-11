Сборная Украина в непростом матче одолела Финляндию - ФОТО

Матч шетого тура отборочного цикла ЧМ-2018 состоялся в Финляндии и закончился со счетом 2:1 в нашу пользу. Со стартовых минут поединка финны дали понять гостям, что добыть очки в этом матче будет нелегко.

И хотя украинцам все же удалось взять игру под свой контроль, хозяева поля не позволяли им проводить позиционные атаки, так что "сине-желтым" пришлось сделать ставку на длинные диагональные передачи, которые, в прочем, редко доходили до адресатов.

В целом же до перерыва игра была равной, практически без моментов. Обе команды в атаках старались действовать осторожно, иногда даже слишком - фланговые защитники украинской сборной подключались очень редко. Всего несколько раз случались обострения, в чем немалая заслуга Коноплянки. На перерыв игроки ушли при нулевом счете на табло.

Второй тайм начался атаками украинцев и уже на 51-й минуте счет стал 1:0.

Чуть позже ошибку допустил Ракицкий, отправив мяч головой в собственную поперечку, чем и воспользовался Похьянпало, сравняв счет.

Всего через несколько минут Ярослав реабилитировался и отдал голевую передачу Беседину, который головой отправил мяч в дальний нижний угол ворот соперника, чем установил окончательный результат в матче.

Таким образом, сборная Украины добыла важнейшую выездную победу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полузащитник итальянского "Кьево" Перпарим Хетемай пропустит матч отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Украины. Такое решения было принято в связи с травмой игрока. Тем не менее ранее тренер Маркку Канерва надеялся, что футболист успеет восстановиться.