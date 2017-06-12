16:17 12.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Харькове началась процедура банкротства ФК "Металлист"

На днях в хозяйственном суде Харькова началась процедура распоряжения имущества футбольного клуба "Металлист".

В Харькове началась процедура банкротства ФК

Об этом сообщает Realist.

В сообщении говорится, что производство открыто по иску экс-главного тренера команды Игоря Рахаева. Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.

Напомним, в конце 2012 года харьковского бизнесмена Александра Ярославского вынудили продать "Металлист" Сергею Курченко. Вскоре начался спад, и на сезон 2016-2017 годов клуб не сумел пройти лицензирование.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Сергей Курченко считает, что это именно он стал спасателем харьковского клуба от разорения, когда приобрел его четыре года назад.


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