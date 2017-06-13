Бывший тренер донецкого Шахтера возглавил футбольный клуб из Португалии

Тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".
Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
В сообщении говорится, что Кардосо покинул "Шахтер" на прошлой неделе, проработав в клубе четыре года.
Примечательно то, что подробности нового контракта, в частности срок и заработную плату Кардосо, команда из Португалии решила не разглашать.
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