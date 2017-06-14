01:00 14.06.2017 | Футбол | Новости
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Бавария готова продать Дугласа Косту за 40 млн евро

Немецкая команда "Бавария" готова этим летом расстаться с полузащитниками Дугласом Костой. Теперь бывший игрок "Шахтера" перейдет в туринский "Ювентус".

Бавария готова продать Дугласа Косту за 40 млн евро

Об этом сообщает Sky Italia. 

Как отмечается, от продажи бразильца клуб хочет выручить 40 миллионов евро. Однако "Ювентус" надеется использовать хорошие отношения между клубами, чтобы снизить цену на вингера.

Сейчас продолжаются переговоры между представителями двух клубов, а также агентом 26-летнего бразильца.

По словам бразильца, он хочет получать 7 млн евро в год, но туринский клуб не уверен в целесообразности такой зарплаты.

Отметим, что Дуглас Коста провел 77 матчей в составе немецкой команды, в которых забил 14 мячей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона. 


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